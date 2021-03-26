У Слов’янську затримано зловмисника, який скоїв збройний напад і поранив людину

Невідомий у масці увірвався до пункту прийому металобрухту та відкрив вогонь, вимагаючи гроші. Стрілок поранив працівника підприємства в ногу, заволодів 15 000 гривень із каси та втік. Потерпілого було госпіталізовано.

На розшук злочинця було піднято весь особовий склад місцевої поліції. Правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію. На місці працювали слідчо-оперативна група, кінологи, працівники криміналістичної лабораторії. Було розгорнуто оперативний штаб, до якого увійшли працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Донеччини.

Намагаючись уникнути відповідальності, зловмисник замаскував обличчя та вдягнув рукавички, щоб не залишати слідів. Проте розшуковці здобули важливу зачіпку: один зі свідків запам’ятав очі нападника. За приблизним описом зовнішності оперативники встановили коло ймовірних фігурантів та почали відпрацьовувати їх.

Поліцейські вийшли на підозрюваного та оточили район, де він, ймовірно, може переховуватися, проводили подворовий обхід, опитували мешканців. Втікач перейшов на нелегальне становище, але попри вжиті ним заходи конспірації його було розшукано.

Національна поліція України