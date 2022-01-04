У Словаччині затримали українця, якого 12 років розшукували за вбивство в Росії
40-річного громадянина України Василя А. затримали на Різдво на прикордонному переході Вишнє-Нємецьке, коли він мав намір перетнути кордон.
Під час перевірки його документів виявилося, що його ще 12 років тому було оголошено у міжнародний розшук.
Українця затримали та під конвоєм доставили до міста Кошице. Обласна прокуратура направила рішення про арешт до суду. Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.
Василь А. фігурував у міжнародному розшуку за «червоним циркуляром» Інтерполу. У червні 2009 року Красноармійський районний суд видав міжнародний ордер на його арешт у Російській Федерації.
Чоловіка звинувачують у вбивстві та у крадіжці автомобіля у складі злочинного угрупування. // Mukachevo.netTweet