У Словаччині затримали українця, якого 12 років розшукували за вбивство в Росії

40-річного громадянина України Василя А. затримали на Різдво на прикордонному переході Вишнє-Нємецьке, коли він мав намір перетнути кордон.

Під час перевірки його документів виявилося, що його ще 12 років тому було оголошено у міжнародний розшук.

Українця затримали та під конвоєм доставили до міста Кошице. Обласна прокуратура направила рішення про арешт до суду. Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.

Василь А. фігурував у міжнародному розшуку за «червоним циркуляром» Інтерполу. У червні 2009 року Красноармійський районний суд видав міжнародний ордер на його арешт у Російській Федерації.

Чоловіка звинувачують у вбивстві та у крадіжці автомобіля у складі злочинного угрупування. // Mukachevo.net