У службові недбалості зі збитками майже ₴800 тис. під час будівництва скверу підозрюється інженер з технагляду

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, між однією з селищних рад Київщини та товариством укладено договір на суму 4,8 млн грн з будівництва скверу в селищі Димер Вишгородського району.

Підозрюваний не перевірив обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями. Вказані офіційні документи слугували підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, вартість невиконаних робіт становить майже 800 тис. грн.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі спричинені збитки на вказану суму.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші причетні до вказаного злочину особи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура