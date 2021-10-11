У службовій недбалості на майже ₴50 млн. підозрюють ревізора-інспектора Криворізької податкової інспекції

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури державному ревізору-інспектору Криворізької північної державної податкової інспекції Головного управління ДПС в області повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричила державі збитки на майже 50 млн грн (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, інспектор під час планової документальної перевірки одного з найбільших промислових підприємств Кривого Рогу склала акт, в якому не зазначила заниження підприємством екологічного податку.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури