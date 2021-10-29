У службовій недбалості при розмитненні газового конденсату на Дніпропетровщині підозрюється митник

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури державного інспектора одного з митних постів Дніпровської митниці ДФС викрито та повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, митник під час здійснення митного оформлення ввезеного на територію України газового конденсату об’ємом у 1 0 залізничних вагонів не здійснив контроль правильності класифікації товару та випустив його у вільний обіг без сплати акцизного податку. Внаслідок таких дій державі спричинено збитки на майже 15,6 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора