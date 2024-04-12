У службовій недбалості при ремонті доріг та збитках понад ₴400 тис. – підозрюють головного інженера підрядної організації та інженера технагляду

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру головному інженеру підрядної організації та інженеру з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, головний інженер товариства відповідав за виконання підрядних робіт з капітального ремонту доріг на території Гірської сільської ради Бориспільського району.

Звітну документацію підрядної організації із завищеними даними щодо обсягів виконаних робіт погодив інженер технагляду.

Експерти встановили, що щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам, що може призвести до передчасного пошкодження і руйнування автодороги.

Через службову недбалість підозрюваних сільська рада зайво сплатила понад 400 тис. грн бюджетних коштів. На даний час завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура