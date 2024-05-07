У службовій недбалості з мільйонними збитками підозрюють посадовицю Сумської міськради

При закупівлі апаратури для радіо-, механо-, електро- та фізіотерапії в місцевий дитячий медзаклад, чиновниця не дослідила ринок і придбала обладнання за завищеними цінами. Згідно з висновком судово-економічних експертиз, це призвело до понад пʼяти мільйонів гривень збитків місцевій громаді.

За даними слідчих Нацполіції, Управління охорони здоров’я Сумської міськради у 2021 році уклало договір з приватною структурою на придбання для міської дитячої клінічної лікарні медобладнання. Згідно з договором медичний заклад отримав апаратуру для радіо-, електро-, фізіотерапії тощо. Натомість у листопаді 2022 року ця закупівля була безпідставно зупинена, а договір з постачальником розірвано.

Після цього за кілька днів Управління охорони здоров’я СМР оголосило тендер на закупівлю того ж самого обладнання та придбало його у грудні 2022 року в іншої приватної структури за 21 млн гривень. За результатами проведених досліджень Держаудитслужби та економічної експертизи встановлено, що внаслідок такого «повторного» придбання обладнання бюджету громади Сум завдано збитків на п’ять мільйонів гривень.

Як встановили слідчі, такі результати виникли через службову недбалість посадовиці Сумської міськради.

На підставі зібраних доказів слідчі Нацполіції повідомили посадовиці про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України).

Фігурантці загрожує до пʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі досудове розслідування триває: вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, встановлюються обставини й особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оперативний супровід в провадженні здійснює Управління Служби безпеки України в Сумській області, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України