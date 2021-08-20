У службовій недбалості зі збитками в ₴2,1 млн. підозрюють службовця агролісгоспу на Сумщині

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури майстрові лісу дочірнього підприємства «Шосткинський агролісгосп» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний не забезпечив належного контролю за проведенням рубки лісу. З грудня 2020 року по січень 2021 року його підлеглими працівниками без відповідних дозволів та лісорубного квитка незаконно зрубано 168 дерев різних порід, які не підлягали вирубці. У результаті службової недбалості майстра лісу об’єднаній територіальній громаді заподіяно майже 2,1 млн грн шкоди.

Протиправну діяльність викрито прокуратурою спільно зі слідчим відділом Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури