У службовій недбалості зі збитками майже на ₴10 млн підозрюють експосадовця львівського університету

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому виконуючому обовʼязки керівника структурного підрозділу одного з університетів Львова. Йому інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець, неналежно виконуючи службові обов’язки, реалізував фермерському господарству сільськогосподарську продукцію за ціною, значно нижчою від ринкової вартості.

Мова йде про продаж 770 тонн зібраного урожаю сої.

Встановлено, що в результаті продажу продукції за заниженою вартістю державним інтересам завдано збитків на майже 10 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора