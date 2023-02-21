У службовій недбалості зі збитками майже на ₴12 млн. підозрюють ексголову однієї із РДА Львівської міськради

За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру колишньому голові однієї із районних адміністрацій Львівської міської ради у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець безпідставно видав розпорядження та в подальшому підписав свідоцтво на об’єкт, на основі яких було незаконно приватизовано пам’ятку культури у центрі Львова.

В результаті чого Будинок Вчених, історична будівля загальною площею понад 3 200 м кв, – незаконно вибула з комунальної власності громади області.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного територіальній громаді завдано збитків на майже 12 млн грн.

Слідчі дії тривають, на незаконно вилучене приміщення накладено арешт.

Керівником окружної прокуратури подано позов до Господарського суду Львівської області про витребування вказаного приміщення з незаконного володіння.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції України у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури