У службовій недбалості зі збитками майже на ₴350 тис. підозрюють інспектора митниці

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору Київської митниці за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, інспектор здійснював розмитнення транспортних засобів за товаросупровідними документами, які містили неправдиві відомості щодо їх вартості. Неналежно ставлячись до своїх службових обов’язків він проігнорував ризики і не перевірив їх дійсну митну вартість.

Це призвело до ненадходження до держбюджету майже 350 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура