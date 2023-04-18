У службовій недбалості зі збитками майже на ₴350 тис. підозрюють інспектора митниці
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору Київської митниці за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, інспектор здійснював розмитнення транспортних засобів за товаросупровідними документами, які містили неправдиві відомості щодо їх вартості. Неналежно ставлячись до своїх службових обов’язків він проігнорував ризики і не перевірив їх дійсну митну вартість.
Це призвело до ненадходження до держбюджету майже 350 тис. грн.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet