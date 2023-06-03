У службовій недбалості зі збитками у ₴5,5 млн. підозрюють колишнього директора КП у Хмельницькому

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили екс-посадовцю підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, порушуючи встановлений законом порядок підписання платіжних документів, передав головному бухгалтеру власний електронний цифровий підпис, логін та пароль до банківської платіжної системи підприємства.

У свою чергу, головний бухгалтер комунального підприємства з листопада 2016 по жовтень 2018 року вносив неправдиві дані до електронних відомостей про виплату грошових коштів під виглядом заробітної плати чи оплати третім особам за нібито виконані роботи та надані послуги, та перераховував кошти на власні карткові рахунки, рахунки інших осіб чи переводив у готівку.

Через неналежне виконання своїх службових обов’язків щодо контролю за ефективним використанням грошових коштів, комунальному підприємству було завдано майнової шкоди на загальну суму понад 5,5 млн. грн.

Дії колишнього керівника комунального підприємства слідчі кваліфікували як службову недбалість з тяжкими наслідками. В рамках кримінального провадження йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.

Принагідно зазначимо, що головного бухгалтера вже притягнуто до відповідальності — його засуджено до 8 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області