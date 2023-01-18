У Смілі засуджено 33-річного чоловіка, який вбив свого батька

Смілянською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення в кримінальному провадженні за фактом вбивства 33-річним жителем м. Сміла свого батька (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений під час сварки із своїм батьком наніс декілька ударів молотком по голові потерпілому, від яких останній помер. Після чого підозрюваний з місця вчинення злочину зник та переховувався від правоохоронних органів.

Вироком Смілянського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Наразі судом обвинуваченому залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури