У Соледарі зловмисники з ножем намагалися задушити жінку і заволодіти її майном

Мешканка стала жертвою нападників у власному будинку.

20 серпня близько 23.20 на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки Соледару про те, що на неї напали невідомі, побили та заволоділи її майном. Один нападник був у масці.

На розшук зловмисників по тривозі було піднято весь особовий склад місцевої поліції. Правоохоронці розпочали спецоперацію по викриттю нападників. На місці працювали слідчо-оперативна група, кінологи, працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Донеччини.

Намагаючись уникнути відповідальності, один з нападників замаскував обличчя, інший зовсім приховувався від потерпілої. Не зважаючи на це, за приблизним описом зовнішності, оперативники встановили коло ймовірних фігурантів.

Ними виявилися раніше судимі місцеві мешканці 31 та 32 років.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що, завдавши потерпілій тілесних ушкоджень, один з нападників почав душити жінку руками, після чого порізав їй горло ножем, поки потерпіла не віддала золоту обручку, мобільний телефон та банківську картку. Після скоєного злочину правопорушники з місця злочину втекли.

З метою конспірації зловмисники намагалися позбутися викраденого майна у сусідньому місті та у різних ломбардах. Однак їх планом завадили оперативники, які викрили їх на гарячому.

На даний час потерпілій надано медичну допомогу. Двох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішуються питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Бахмутський районний відділ поліції Донецької області