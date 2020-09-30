У Солом’янському районі столиці двох «сканеристів» затримали за крадіжки з автомобілів

Впродовж декількох хвилин зловмисники проникли до транспортних засобів місцевих мешканців та викрали звідти особисті речі власників. Однак втекти з викраденим майном їм завадили оперативники столичного главку, які відпрацьовували територію району.

Під час комплексного відпрацювання території Солом’янського району столиці співробітники карного розшуку поліції Києва помітили двох підозрілих чоловіків, які ходили поміж транспортних засобів на автостоянці та зазирали через вікна у салони. Незнайомців зупинили для перевірки, а на місце викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

При поверхневому огляді правоохоронці виявили у підозрюваних два пристрої для сканування автомобільної сигналізації та чужі речі, походження яких вони пояснити не змогли. Переглянувши камери відео спостереження, з’ясувалось, що впродовж десяти хвилин фігуранти шляхом сканування проникли до автівки 44–річного киянина, у якого викрали сумку із відеотехнікою, а також до машини 47–річної киянки та викрали гроші.

Речові докази вилучили та направили на проведення відповідної експертизи, а зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 36-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння майнових злочинів, та 19-річний житель Києва, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі, киянину, 1986 року народження поліцейські вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільнику вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва