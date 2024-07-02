У Солом’янському районі столиці правоохоронці затримали грабіжника

Зловмисник вихопив смартфон з рук киянина та втік, проте невдовзі його затримали поліцейські. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернувся 52-річний місцевий мешканець із заявою про пограбування. Заявник розповів, що на вулиці до нього підбіг невідомий, вихопив з рук мобільний телефон та втік. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції.

На місці поліцейські поспілкувались із заявником, й отримавши детальний опис нападника, розпочали пошуки. Невдовзі спільно зі співробітниками відділу кримінального аналізу правоохоронці встановили підозрюваного та його маршрут руху. Зловмисником виявися 28-річний киянин, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Працівники поліції затримали чоловіка за місцем його мешкання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а в ході невідкладного обшуку слідчі вилучили телефон потерпілого, а також одяг, в якому фігурант перебував на момент вчинення злочину.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва