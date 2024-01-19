У Солом’янському районі столиці затримали жінку, яка стріляла в колишнього чоловіка

Потерпілий отримав вогнепальне поранення та струс головного мозку. Жінку затримано, їй повідомлено про підзору за замах на вбивство.

Подія сталася минулого тижня. Перехожі стали свідками конфлікту між чоловіком та жінкою, під час якого зловмисниця дістала пістолет травматичної дії, двічі вистрілила з нього в бік чоловіка та втекла з місця події. Одна куля влучила в голову потерпілому і свідки викликали на місце події швидку та працівників поліції.

Медики надали необхідну допомогу потерпілому, а поліцейські опрацювали місце події, зібрали речові докази та встановили особу нападниці. Нею виявилась 28-річна киянка, яка донедавна перебувала в близьких стосунках із 53-річним потерпілим.

Проведеними першочерговими оперативними заходами поліцейські розшукали порушницю та затримали її в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Пістолет травматичної дії вилучено.

Наразі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство.

Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва