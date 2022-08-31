У соцмережах зросла кількість шахраїв, які спекулюють на темі грошових виплат – Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook, зловмисники спекулюють на темі грошових виплат.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У повідомленні зазначається, що зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо. Шахраї обіцяють виплати “за рахунок конфіскованих активів РФ”, і посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

В оголошеннях зловмисники пропонують перейти за посиланням, яке веде на шахрайський вебресурс так званого “Єдиного компенсаційного центру повернення невиплачених коштів”. На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Внаслідок цих дій – дані банківської картки будуть скомпрометовані.

У Держспецзв’язку зауважили, що ніколи не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

“Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг”, – наголосили у відомстві. // Букви