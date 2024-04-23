У спальному районі Миколаєва чоловік отримав поранення внаслідок вибуху

Вчора, 22 квітня, близько 18:45 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив у Миколаєві стався вибух, внаслідок якого на землі лежить чоловік з пораненнями.

З місця події потерпілого з множинними осколковими пораненнями забрала швидка.

Прибувши на місце, співробітники Миколаївського районного управління поліції встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух.

Проведеним оглядом місця події вибухотехніки вилучили та направили на відповідне дослідження осколкові уламки, попередньо, від гранати.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, а також звідки у чоловіка вибуховий пристрій, та надають правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області