У спеціально облаштованому офісному приміщенні зловмисник виготовляв наркотичний засіб – метадон

Слідчі вилучили заборонені речовини та повідомили фігуранту про підозру. Відтепер йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Деснянського управління поліції спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю міста Києва та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури затримали чоловіка, який виготовляв наркотики з метою збуту на території Києва.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, киянина, 1993 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що чоловік налагодив незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та подальшого розповсюдження наркотичних засобів на території столиці. Під час слідчих дій в офісному приміщенні на Лісовому масиві ми виявили та вилучили понад 25 літрів прекурсорів для виготовлення наркотиків, 30 грам кристалоподібної речовини, електронні ваги, колби та інше обладнання для виробництва наркотичних речовин. Згідно з висновком експерта чоловік виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб – метадон. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько мільйона гривень».

За фактом події слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Деснянською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

«Зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі ми встановлюємо канал постачання заборонених речовин. Крім цього, після проведення експертного дослідження вилучених речових доказів та лабораторного обладнання, слідчим відділом буде прийнято рішення про додаткову кваліфікацію за статтею 313 Кримінального кодексу України — викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва