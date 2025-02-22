У спійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони

Колишньому голові Тернопільської облради Михайлу Головку, який є обвинуваченим у справі про хабарництво, повідомили про ще одну підозру – у недекларуванні майна на суму понад 2 мільйони гривень.

Джерело: Національне антикорупційне бюро та Українська правда

Про підозру Головку повідомили НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки належну своїй матері квартиру площею 202 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, паркувальне місце, автомийку та кладову, що належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але Українська правда дізналася від своїх джерел, що йдеться про колишнього народного депутата, ексголову Тернопільської обласної ради та чинного депутата цієї ради Михайла Головка.