У співпраці з окупаційною владою підозрюються троє жителів Луганщини, ще чотирьох судитимуть

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жителі Старобільщини, Щастинського та Сватівського районів після повномасштабного російського вторгнення почали співпрацювати з окупантами.

Колишні староста села, спеціаліст сільської ВЦА та секретар старостинського округу добровільно погодилися очолити «сектор із забезпечення життєдіяльності с. Стрільцівка Міловського району лнр», «Чугинський відділ життєзабезпечення населених пунктів адміністрації Станично-Луганського району лнр» та аналогічний «відділ» у с. Павлівка «адміністрації Білокуракинського району лнр».

Також прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно ще чотирьох окупаційних «посадовців» ‒ «заступника начальника управління – начальника організаційного відділу із життєзабезпечення м. Гірське адміністрації м. Первомайська лнр», «начальників відділів забезпечення життєдіяльності с. Риб’янцеве, с. Євсуг, с. Красне Поле» в адміністраціях «Новопсковського, Біловодського та Марківського районів лнр».

Усі фігуранти керують підрозділами незаконних «органів влади», здійснюють контроль за дотриманням правил та нормативів забезпечення населення житлово-комунальними послугами, взаємодіють з іншими структурами псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури