У співпраці з правоохоронцями США у Дніпрі викрито учасників групи, які розповсюджували дитяче порно

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у взаємодії з підрозділами Міністерства національної безпеки Сполучених Штатів Америки викрито і повідомлено про підозру трьом учасникам групи у розповсюдженні і збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, мешканка м. Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, разом з 18-річним сином та знайомим організували збут порнографії за участі іншого 12-річного сина жінки.

Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де підшукували потенційних клієнтів серед іноземців.

Після сплати ними коштів підозрювані через месенджер розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

Лише за останні два місяці протиправної діяльності фігуранти заробили близько 200 тис грн.

Отримані від «бізнесу» кошти розподіляли між собою.

Спільними діями правоохоронних органів протиправні дії учасників групи припинено, встановлюються всі обставини злочину.

У ході обшуків за місцями проживання вилучено фото та відеоматеріали.

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту міграційної поліції та Управління міграційної поліції в області у взаємодії з Міністерством національної безпеки Сполучних Штатів Америки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури