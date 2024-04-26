У справі про хабарництво відсторонено від посади заступника голови Запорізької облради

Справу відкрили ще в лютому 2024 року.

Таке рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив під час засідання 25 квітня. Заступника глави Запорізької облради, який також є її депутатом, відсторонили на один місяць.

Водночас як пише «Суспільне», мова йде про Владислава Куценка. Зокрема, ВАКС лише частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро.

Під час засідання суду детектив НАБУ Назарій Кравчук зазначив, що підозрюваний досі може впливати на інших осіб, хоча повноваження облради й передали Запорізькій військовій адміністрації.

Своєю чергою Куценко відкинув версію НАБУ про його протиправні дії у складі організованої групи. Він заявив, нібито Нацбюро «систематично використовує матеріали, в яких я не проходжу, як засіб політичного тиску». За версією Куценка, доказів про те, що він керував організованою групою, нібито немає. І показання, за словами заступника глави облради, є на інших людей.

Куценко також заявив, нібито направив лист до голови Запорізької облради Олени Жук та «керівника юридичного департаменту» з проханням виключити робочу взаємодію із учасниками кримінального провадження. Таким чином, за словами підозрюваного, він вжив заходів, аби унеможливити власний вплив на свідків.

На хабарі його разом із помічником та місцевим депутатом викрили 19 лютого 2024 року. Правоохоронці зафіксували чотири передачі грошей на загальну суму 650 тисяч гривень.

Ці кошти фігуранти справи протягом 2023-2024 років надали одному з директорів обласної лікарні. За даними слідства, директор мав сприяти перемозі потрібних компаній у медзакупівлях і проводити фінансові операції в інтересах певних установ. Куценка підозрюють за ч. 4 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). // Дзеркало тижня