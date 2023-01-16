У сприянні незаконному заволодінню понад мільйоном гривень бюджетних коштів під час ремонту дитячого санаторію підозрюється інженер технагляду

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2021 року між дитячим санаторієм та директором товариства укладено договір підряду щодо проведення додаткових робіт з капітального ремонту одного з корпусів за бюджетні кошти вартістю майже 1, 5 млн грн.

У подальшому, інженер технічного нагляду, підробив акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого вніс відомості із завищеними обсягами фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі вказаних документів на рахунок підприємства адміністрація санаторію перерахувала бюджетні кошти. Цим самим він посприяв директору товариства у заволодінні бюджетними коштами.

Втім, відповідно до судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт становить понад 1,1 млн грн. Таким чином, внаслідок протиправних дій підозрюваного державі спричинені збитки на вказану суму.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУНП в Київській області, оперативний супровід – Бучанський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура