У США 15-річна учениця відкрила стрілянину в християнській школі. Є загиблі та поранені

Мотиви дівчинки поки не встановили.

У християнській школі в місті Медісон, штат Вісконсин (США), сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини загинули, ще шестеро дістали поранення, передає Reuters. Двоє із поранених перебувають у критичному стані.

Правоохоронці встановили, що стрілянину з пістолета вчинила 15-річна учениця школи Наталі Рупноу, яка також використовувала ім’я Саманта. Вона вбила вчителя та однокласника, поранила ще шістьох людей, після чого застрелилася сама.

Імен жертв поліція не називає. Двоє поранених учнів зараз перебувають у критичному стані, існує загроза їхньому життю. Ще один вчитель та троє учнів, які також дістали поранення, мають вижити.

Начальник поліції Медісона Шон Барнс повідомив, що правоохоронців до школи викликав учень другого класу. Як правило, таким дітям 7 чи 8 років.

«Нехай це вбереться в вашу свідомість на хвилину», – зазначив Барнс.

Мотиви дівчинки-стрільця поліція поки не встановила. Вказано, що батьки Наталі Рупноу співпрацюють зі слідством. Однак деталей правоохоронці не розкривають.

«Наразі у нас немає підстав вважати, що вони скоїли злочин», – сказав Барнс про батьків.

За його словами, слідчі розмовляли з батьком дівчинки у відділку поліції, але не тиснули на нього занадто сильно, оскільки він щойно втратив доньку.

Офіційні особи своєю чергою розповіли, що дівчинка цього дня прийшла до школи вчасно. Приблизно через три години після початку навчального дня вона витягла пістолет та почала стріляти.

Президент США Джо Байден вже відреагував на трагедію та закликав Конгрес ухвалити законодавство про контроль над зброєю, аби запобігти подальшим масовим вбивствам. Подібні заклики залишалися без уваги після майже кожної стрілянини в школах за останній час.

«Неприйнятно, що ми не можемо захистити наших дітей від цього лиха – насильства із застосуванням зброї. Ми не можемо продовжувати сприймати це як норму», – сказав Байден у своїй заяві. // Дзеркало тижня