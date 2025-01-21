У США 154-кілограмова жінка на смерть «покарала» десятирічного сина, задавивши його собою

У штаті Індіана жінку засудили до шести років позбавлення волі за вбивство її 10-річного прийомного сина. Жінки вирішила покарати хлопчика за поведінку. Щоб заспокоїти дитину, вона сіла на нього і просиділа так п’ять хвилин.

Про це пише CBSnews.

Дженніфер Лі Вілсон визнала себе винною у необережному вбивстві, зізнавшись, що придавила свого прийомного сина, Дакоту Леві Стівенса, лежачи на його корпусі близько п’яти хвилин, що спричинило смертельні травми.

Поліція повідомила, що у квітні Дакота втік до будинку сусіда, однак, Вілсон повернула його додому.

Сусідка Вілсон розповіла, що в той день хлопець прийшов до неї, просячи усиновити його, оскільки його батьки били і не звітували соціальному працівнику. За її словами, коли Вілсон прийшла забрати сина, на хлопцеві не було видимих пошкоджень.

Вілсон заявила поліції, що її син продовжував “погано себе поводити”, впав на землю і заявив, що йде, після чого вона лягла на нього і викликала його соціального працівника. Після цього запитала Дакоту, чи готовий він встати, і запитала: “Ти прикидаєшся?”. Вона перевернула його на бік і побачила, що повіки дитини бліді, почала робити серцево-легеневу реанімацію і викликала швидку.

Детективи шерифа округу Портер намагалися реанімувати дитину, однак, безрезультатно. Хлопець помер через два дні в місцевій лікарні.

Причиною смерті визнали механічну асфіксію.

Дакота був заввишки 147 см та важив до 40 кг, тоді як Вілсон має зріст у 150 см та вагу у 154 кг. // Букви