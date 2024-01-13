У США арештували батька та мачуху, які 35 років тому вбили свого 5-річного сина

У США арештували батька та мачуху 5-річного хлопчика, якого вони вбили у Південній Кароліні ще у 1989 році.

Про це пише CNN.

Віктор Лі Тернер і Меган Лі Тернер були заарештовані 10 січня та звинувачені у смерті Джастіна Лі Тернера в 1989 році після того, як офіс шерифа округу Берклі в Монкс-Корнер у 2021 році відновив закриту раніше справу.

За словами шерифа, у квітні 2021 року справу було розглянуто на предмет “можливого застосування нових або невикористаних технологій”, що призвело до того, що правоохоронці переоцінили речові докази з місця злочину та розтин.

Потім докази були передані судово-медичним патологам і судово-медичній лабораторії відділу правоохоронних органів Південної Кароліни для аналізу.

Зрештою розслідування призвело до висунення звинувачень проти пари та їх арешту в їхній резиденції в Кросс-Хілл, перш ніж їх транспортували до центру ув’язнення Хілл-Фінклеа для утримання.

За даними справи, 3 березня 1989 року Тернери повідомили правоохоронцям неправдиву інформацію про те, що їх син, так і не повернувся додому зі школи, хоча мав приїхати шкільним автобусом.

Водночас за даними свідків, того дня хлопчика взагалі не було у школі.

Слідчі вважають, що хлопчика вбили пізно ввечері 2 березня або рано вранці 3 березня 1989 року.

Через два дні після того, як його оголосили зниклим безвісти, тіло Джастіна було знайдено детективами в фургоні вантажівки подружжя на сімейній території біля їхнього будинку.

У документах справи також мовиться, що місце всередині фургону, де було знайдено тіло дитини, свідчить про те, що його ховав той, хто добре знайомий з планом автівки. Також наголошується, що лише його батько та мачуха мали ключі від фургона.

Розслідування місця злочину, судово-медичний аналіз і результати розтину показали, що Джастін помер від асфіксії внаслідок удушення лігатурою через короткий час після останнього прийому їжі.

Зрештою, розслідування встановило, що Тернери були останніми і єдиними людьми, які бачили свого сина живим і спілкувалися з ним перед його смертю.

У ході розслідування детективи встановили, що Джастін не залишив домівку сім’ї за власним бажанням, а був “перенесений з помешкання в кемпер”.

Аналіз судово-медичної лабораторії відділу правоохоронних органів Південної Кароліни встановив, що запропонована лігатура, знайдена всередині мешканців Тернера, має фізичні характеристики, здатні спричинити удушенні рани на шиї дитини.

Згідно з документом, докази волокна, зібрані з лігатури, яка використовується для зв’язування, виявили, що вона фізично та хімічно відповідає матеріалу, взятому з внутрішнього коміра дитячої сорочки.

Розслідування встановило, що лігатура, вилучена в резиденції, імовірно була зброєю, використаною для навмисного задушення та вбивства жертви. // Букви