У США підписали закон на честь вбитої 23-річної біженки Ірини Заруцької: що він передбачає

У США губернатор штату Північна Кароліна Джош Стейн підписав так званий “Закон Ірини”, названий на честь Ірини Заруцької, 23-річної вбитої української біженки.

Документ посилює нагляд за злочинцями, яких звільнили під заставу. Окрім того, скасовує можливість звільнення без грошової застави для низки насильницьких злочинів та осіб, які повторно скоюють правопорушення, повідомляє Fox News.

“Закон Ірини” забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини та для більшості рецидивістів, обмежує повноваження магістратів і суддів в ухваленні рішень про звільнення до судового розгляду, дозволяє головному судді штату відстороняти магістратів від виконання обов’язків і вимагає, щоб більше підсудних проходили оцінку психічного здоров’я.

“Підписав “Закон Ірини”, тому що він закликає судову владу приділяти особливу увагу людям, які можуть становити надзвичайний ризик насильства, перш ніж визначати заставу. Це добре”,– заявив губернатор.

Утім, Стейн зазначив, що має зауваження до цього закону. Зокрема закон занадто фокусується на праві підсудного на заставу, а не на небезпеці, яку він становить. Окрім того, до закону внесли поправку, яка, за словами губернатора, “має на меті запровадити страту через розстріл у Північній Кароліні”. Посадовець заявив, що не допустить такого, поки він обіймає цю посаду.

Джош Стейн наполягає на ухваленні його масштабного законопроєкту про безпеку, який має на меті збільшити кількість поліції, запобігати вступу дітей до банд та посилити контроль за зброєю для осіб, схильних до насильства або з психічними розладами, через перевірку анкетних даних.

Нагадаємо, 23-річна Ірина Заруцька разом з родиною переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці серпня цього року їй завдали численних ножових поранень на залізничній станції міста Шарлотт.

Дівчина померла на місці. Згодом американські медіа поширили відео нападу.

У справі заарештували 34-річного безхатька Декарлоса Брауна. Підозрюваний розповів своїй родині, що зарізав українську біженку, тому що вважав, що вона читає його думки, стверджує його сестра Трейсі Браун. // УП. Життя