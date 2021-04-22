У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад $30 мільйонів

До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Тільки у 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 мільйонів гривень. Організаторами є громадяни України, які водночас мають громадянство США, де вони і легалізували незаконно отримані кошти. Тепер їм загрожує 20 років позбавлення волі. Для викриття та затримання зловмисників українські поліцейські упродовж трьох років тісно співпрацювали з правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.

Над документуванням діяльності злочинної організації працювали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, працівники Департаментів внутрішньої безпеки та міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у тісній співпраці з іноземними колегами з кількох країн. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Під час розслідування працівники ГСУ та ДВБ Нацполіції для проведення слідчих та оперативних заходів за міжнародним правовим дорученням виїжджали до штаб-квартири Європолу у м. Гаага, Королівство Нідерландів, а також до Латвійської Республіки, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що приблизно у 2012 – 2015 роках, двоє громадян України, які водночас є громадянами США, однак не вийшли з громадянства України, вирішили систематично таємно викрадати чуже майно з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи до банківських сховищ.

Усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об’єднанні зусиль групи осіб, зловмисники створили стійке ієрархічне злочинне об’єднання – злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координації їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів. Учасники організації дотримувалися чітких правил злочинного об’єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності.

Встановлено, що у період із червня 2015 року по березень 2018 року організатори підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, у тому числі ще одного громадянина України, який також є громадянином США.

У 2015-2016 роках учасники цієї злочинної організації підготувалися та вчинили таємне викрадення майна 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн гривень, що становить 34,869 млн доларів США. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму.

Зловмисники викрадали грошові кошти в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети та золоті злитки тощо.

Протягом усього періоду діяльності учасники злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на викрадення коштів та цінностей у сховищах банківських установ, вчиняли й інші злочини, необхідні для досягнення цієї мети. Зокрема йдеться про підроблення офіційних документів, насамперед — паспортів громадян України та документів щодо оренди банківських сейфів у банківських установах, використання завідомо підроблених документів.

Крім того, учасники цієї злочинної організації з початку 2015 року по жовтень 2018 року вчиняли аналогічні злочини на території Молдова, Білорусі, Македонії та Латвії.

Також зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Однак учасникам злочинної організації не вдалося здійснити викрадення у зв’язку з тим, що правоохоронців цих країн про підготовку таких злочинів попередили українські поліцейські.

Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо шести осіб. Ще по чотирьох особам виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, направлені на виконання до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США. Зокрема запити виконуються відносно учасників злочинної організації, які після вчинення злочинів на території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, виїхали до США. Це — троє громадян України, які також є громадянами США, – двоє організаторів та один виконавець, а також ще один громадянин США. Всі вони залишили територію України у 2015 та 2018 роках.

Також з 2019 року цим особам слідчі ГСУ заочно повідомили про підозру за злочини, вчинені на території України, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Також українські поліцейські зібрали матеріали для їхнього притягнення за злочин, вчинений на території Латвійської Республіки.

У липні 2020 року їх було оголошено в міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Інтерпол виставив відносно них «червоні картки».

Крім того, під час здійснення досудового розслідування було заарештовано та засуджено за вчинення вищевказаних злочинів ще п’ять осіб на території Латвії, Узбекистану та Азербайджану. Четверо з них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими.

У 2018, 2020 та 2021 роках на території України правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання учасників злочинної організації, в результаті чого було вилучено речові докази.

Одночасно поліцейські встановили, що учасники цієї злочинної організації, зокрема троє осіб з подвійним громадянством України та США, легалізували викрадене майно – придбали рухоме та нерухоме майно на території України та США, у тому числі й на своїх родичів.

У 2020 році Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на майно двох організаторів, що знаходиться на території України.

20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала понад три роки, зокрема щодо злочинної організації за фактами крадіжок із банківських депозитних сейфів на території країн Східної Європи та Азії, Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за «відмивання» на території США злочинних доходів на суму більше 30 мільйонів доларів США.

Підозрюваних заарештовано, за місцями їхнього мешкання проведено обшуки, вилучено знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США.

Співпраця з боку слідчих Головного слідчого управління здійснювалася у кримінальному провадженні, у тому числі за фактами створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі у ній та участі у злочинах; організації таємного викрадення чужого майна (крадіжка), поєднаного з проникненням в приміщення чи інше сховище, вчиненого в особливо великих розмірах; організації підроблення іншого офіційного документа; організації використання завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 та інших злочинів.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)