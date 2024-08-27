У США затримали громадянина Угорщини, який закупав техніку для російської армії

Поліція в аеропорту Сан-Франциско затримала громадянина Угорщини Бенса Горвата у справі про закупівлю продукції військового призначення для Росії в обхід санкцій, повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

Відомство повідомляє, що Горват придбав 200 радіостанцій військового призначення та намагався відправити їх до Росії.

За даними слідства, громадянин Угорщини керував мережею закупівель, яка, серед іншого, займалася оснащенням систем радіозв’язку в Курській області вздовж російсько-українського кордону.

«Як припускається, відповідач намагався придбати радіоприймачі військового класу для російських організацій за допомогою багатонаціональної мережі закупівель, щоб уникнути правоохоронних органів», – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з відділу національної безпеки Мін’юсту.

Міністерство припускає, що мережа закупівель діяла щонайменше із січня минулого року. Тоді структури, з якими слідство пов’язує Горвата, розпочали переговори з невеликою американською компанією з продажу радіообладнання. Постачання в Росію, як стверджується, йшло через посередників в Іспанії, Сербії, Угорщині та Латвії.

Суд відправив Хорвата під арешт. // Радіо Свобода