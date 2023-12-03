У США заявили про причетність «моторошних недержавних організацій» Білорусі до депортації українських дітей

Посол США з особливих доручень Бет Ван Скаак повідомила, що Штати мають інформацію про залучення Білорусі до викрадення українських дітей, участь у цьому беруть “доволі моторошні недержавні організації”.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За її словами, російські фільтраційні програми є порушенням Женевських конвенцій, а масове вивезення українських дітей стало жахливим феноменом. Те, що відбувається в Україні, можна характеризувати як злочини проти людяності.

“Маємо інформацію про залучення Білорусі у викрадення дітей. Дітей з України через окуповані території вивозять у Росію, і далі у Білорусь. В цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти”, – наголосила посол.

Скаак повідомила, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі, але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.

“Надзвичайно важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми”, – стверджує політикиня.

Повідомляється, що серед них:

організація трибуналу за злочин агресії;

переслідування злочинців у міжнародних інституціях;

притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в судах інших країн.

Однак, за словами посла, основний шлях до справедливості лежить через українські суди.

“Лунає повітряна тривога, падають бомби, летять ракети – команди прокурорів і слідчих працюють на місцях подій. Збирають докази, закладаючи фундамент для справ із заарештованими підсудними або в режимі in absentia, за прозорими процедурами. Це відбувається, суди працюють. І ми як міжнародна спільнота підтримуємо цю роботу”, – додала вона. // “Прямий”