У США жорстоко вбили директорку музичного шоу American Idol та її чоловіка

Вбивство сталося ще 10 липня, але поліція Лос-Анджелеса відреагувала на повідомлення сусідів лише через кілька днів.

Керівниця популярного музичного шоу American Idol Робін Кей була вбита пострілом в голову разом із чоловіком. Їхні тіла виявила поліція, повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс TMZ.

Зазначається, що злочин стався ще 10 липня, але поліція перевірила заяву сусідів про злом із проникненням через декілька днів. Тоді, власне, й було виявлені тіла.

Сусіди викликали поліцейських, але ті зайти в будинок не змогли, оскільки він був «добре укріплений». Правоохоронці не побачили жодних видимих ознак злому, тож вони залишили місце події. Тому тіла 70-річної Робін Кей та її чоловіка, музиканта Томаса Делукі, були знайдені в їхньому будинку в фешенебельному районі Енсіно лише через декілька днів.

Поліцейські, які прибули на виклик, аби перевірити ситуацію, побачили калюжу крові біля головного входу, а потім розбили вікно, щоб увійти в будинок. Там вони виявили тіла, які були вбиті пострілами в голову.

Поліція вже заарештувала 22-річного Реймонда Бударяна ввечері 15 липня. Виявилося, що ще 10 липня зловмисник пробрався в порожній особняк, щоб пограбувати його, але Робін і Томас несподівано повернулися додому й чоловік застрелив їх під час боротьби.

Робін Кей працювала над проєктом American Idol з 2009 року протягом останніх 15 сезонів, тобто майже 300 епізодів та отримала кілька премій Гільдії музичних супервайзерів за свою роботу.

Подружжя придбало свій будинок у січні 2023 року за $5 млн. Раніше власником особняка був репер Juice WRLD, який помер від передозування шість років тому.