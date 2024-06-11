У стані сп’яніння скоїла наїзд на двох дітей та залишила місце ДТП – на Київщині затримано водійку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Київщини за фактом порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 червня близько 23 години в селі Троїцьке Білоцерківського району.

За даними слідства, підозрювана, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, скоїла наїзд на двох дітей 11 та 15 років.

У результаті ДТП у дітей медики діагностували численні переломи та травми. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Водійка покинула місце ДТП, а автомобіль залишила у знайомих в сусідньому населеному пункті.

Жінку правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура