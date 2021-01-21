У Станиці Луганській до 5 років 9 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка за ножове поранення 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської місцевої прокуратури № 2 суд визнав винним мешканця Станично-Луганського району у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у листопаді 2020 року раніше судимий 54-річний чоловік під час вживання алкогольних напоїв зі знайомою вдарив її кухонним ножем в область черевної порожнини, спричинивши колото-різане поранення. Потерпілу без свідомості госпіталізували до лікарні.

До зловмисника було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Свою вину у вчиненні злочину він визнав у повному обсязі. Станично-Луганський районний суд Луганської області підтримав позицію місцевої прокуратури та призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років 9 місяців позбавлення волі.

Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження (30 днів із дня проголошення вироку).

Пресслужба Луганської обласної прокуратури