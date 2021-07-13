У Старокостянтинові поліція затримала чоловіка на спробі відкупитися за ДТП

Мешканець Хмельниччини – винуватець дорожньо-транспортної пригоди – намагався «домовитися» з посадовцем поліції про закриття кримінального поводження. Поліцейський про корупційну пропозицію доповів працівникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Співробітники поліції Хмельницької області проводять досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху 29-річним водієм, що призвело до тілесних ушкоджень потерпілому. Аби уникнути відповідальності за скоєне чоловік вирішив надати хабаря посадовцю місцевої поліції.

Заступнику начальника поліції Старокостянтинова винуватець ДТП запропонував 1 000 доларів США «відкупних» за закриття матеріалів кримінального провадження. Про плани чоловіка надати хабаря поліцейський рапортував до Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

На передачі першої частини обіцяної суми – 500 доларів – фігуранта затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Хмельницької окружної прокуратури. Предмет хабаря вилучено.

За надання неправомірної вигоди службовій особі чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Наразі він затриманий в процесуальному порядку, слідчі поліції готують оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України