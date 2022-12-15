У Старокостянтинові 24-річна зловмисниця викрадала замовлені поштою товари

Підозрювана користувалась послугою післяплати, але не розраховувалась за товар, а непомітно забирала його і йшла геть.

Вперше дівчина випробувала цю схему на замовленні товару з інтернет-магазину для дорослих. Коли все вийшло, замовила iPhone вартістю майже 50 тисяч гривень. Для замовлення користувалась вигаданим ім’ям.

Коли телефон прийшов до поштового відділення, дівчина оглянула його і повідомила, що відмовляється від замовлення. А поки працівники обслуговували інших клієнтів, забрала смартфон і швидко покинула приміщення.

Поліцейські, отримавши заяви про крадіжки, швидко встановили особу зловмисниці. Викрадені речі у неї вилучили. За даними фактами слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі їй уже повідомлено про підозру.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області