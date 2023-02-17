у старокостянтинові поліцейські затримали чоловіка за підозрою у катуванні дружини

44-річний зловмисник принижував та бив дружину протягом кількох годин, вимагаючи, щоб та зізналась у надуманій зраді. За скоєне йому може загрожувати до 6 років ув’язнення.

Подія сталася 15 лютого. Ввечері чоловік зустрів дружину вдома й без жодних слів вдарив її в обличчя. Зловмисник почав звинувачувати потерпілу у зраді. Він кричав і погрожував, вимагаючи у наляканої жінки зізнання. Жодних заперечень і намагань пояснити щось зловмисник не сприймав.

Потім він намагався зв’язати потерпілу, порізав на ній одяг і в такому вигляді заштовхав у ванну.

В якийсь момент жінці вдалося вирватися від кривдника. Мокра і напівоголена, вона вибігла на вулицю в пошуках допомоги. Поряд стояла припаркована автівка, в салоні якої перебували дві дівчини. Вони, не гаючи часу, посадили жінку в салон і відвезли до відділку поліції.

За вказаною потерпілою адресою негайно виїхали правоохоронці, які затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили 44-річному чоловікові підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі. Слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області