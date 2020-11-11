У столичні мешканця Київщини підозрюють у ножовому пораненні чоловіка

Шевченківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Близько 6-ї години ранку до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка у центрі столиці.

Оперативний черговий відразу направив на місце скоєння злочину слідчо-оперативну группу та наряди патрульної поліції.

Як розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці оперативно прибули на місце виклику та провели ряд необхідних першочергових слідчих дій:

«Ми з’ясували, що на Майдані Незалежності між молодиками виник конфлікт. Під час інциденту один із його учасників наніс 28-річному опоненту ножове поранення у спину. Потерпілого у задовільному стані госпіталізували до медичного закладу, а наряд патрульної поліції затримав зловмисника поруч з місцем скоєння правопорушення».

17-річного мешканця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі вилучили у правопорушника речовий доказ – ніж, який направили на проведення експертизи.

«За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 10 оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі», — додав Олександр Богатирчук.

Відділ комунікації поліції Києва