У столиці чоловік в кімнаті гуртожитку зберігав зброю та боєприпаси (фото)

Під час врегулювання конфлікту між адміністратором помешкання та зловмисником, правоохоронці виявили у кімнаті порушника автомат, 103 набої до нього та гільзи. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертизи. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від 60–річної адміністраторки про те, що у неї виник конфлікт з одним із мешканців гуртожитку на вулиці Олекси Тихого через виселення. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного підрозділу для встановлення усіх обставин події.

Поспілкувавшись із заявницею, працівники поліції з’ясували, що правопорушник тривалий час не сплачує орендну плату за проживання, тож жінка вирішила йому про це нагадати, однак під час спілкування чоловік почав себе агресивно поводити. Поліцейські заспокоїли фігуранта та у ході огляду кімнати, виявили у зловмисника автомат, 103 набої до нього та гільзи.

Речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення відповідного експертного дослідження, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушник – уродженець іншої держави, 1998 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва