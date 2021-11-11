У столиці чоловіка засуджено за розбійні напади на неповнолітніх

Погрожуючи ножем зловмисник відбирав у дітей мобільні телефони або гроші. За скоєне фігуранта засудили до восьми років та одного місяця позбавлення волі із конфіскацією майна.

Взимку цього року до Солом’янського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Світличного невідомий чоловік почав погрожувати ножем її 14-річному сину, після чого відібрав у нього мобільний телефон та втік. Оперативники негайно розпочали пошуки зловмисника за описом який надав потерпілий, а слідчі відкрили кримінальне провадження.

Також у ході досудового розслідування поліцейські отримали повідомлення про вчинення аналогічних правопорушень відносно двох хлопчиків, 2006 та 2010 років народження. Отримавши усі необхідні відомості про дані правопорушення, поліцейські з’ясували, що до їх вчинення може бути причетний один і той самий чоловік.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції розшукали нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – уродженець іншої держави, 1990 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння грабежів та розбійних нападів.

Зібравши усі необхідні матеріали, слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення розбійних нападів на неповнолітніх засудили до восьми років та одного місяця позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва