У столиці чоловіка затримали за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень киянину

Під час конфлікту зловмисник розбив скляну пляшку та вдарив нею знайомого. Потерпілого з пораненням шиї доставили до медичного закладу для надання допомоги та наразі його життю нічого не загрожує. За скоєне фігурант може вісім років провести за гратами.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від продавчині магазину на бульварі Вацлава Гавела про те, що між двома чоловіками виник конфлікт, і один з них вдарив пляшкою іншого. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої».

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Солом’янського управління поліції Юрій Лось розповів, що на місці події правоохоронці виявили чоловіка, 1994 року народження, із різаною раною шиї, якого медики негайно госпіталізували до лікарняного закладу для надання допомоги:

«У ході відпрацювання кримінального правопорушення ми з’ясували, що потерпілий розпивав алкогольні напої з двома чоловіками, з якими познайомився напередодні. Згодом між 26-річним киянином та одним із чоловіків виник конфлікт, у ході чого правопорушник розбив пляшку, вдарив уламком скла опонента в шию та втік з місця події».

Провівши комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів, співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку встановили, що до скоєння даного злочину причетний 42-річний мешканець Київської області, раніше судимий за аналогічний злочин. Чоловіка розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«На даний час слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, це — умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі», — зазначив правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва