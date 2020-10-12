У столиці чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці кабелю телефонного зв’язку

Зловмисник за допомогою канцелярського ножа вирізав 92 метри кабелю, чим завдав підприємству матеріальної шкоди майже на 7 000 гривень. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про крадіжку кабелю зв’язку на вулиці Оноре де Бальзака. По прибуттю на місце поліція охорони затримала злодія та викликала слідчо-оперативну групу для документування події.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Оксана Ковтун, правопорушником виявився безробітний 36-річний киянин, який вже був засуджений умовно та перебував на іспитовому терміні за вчинення аналогічного злочину:

«Ми встановили, що чоловік заліз до колодязя, звідки витягнув 92 метри кабелю зв’язку, а це – майже сім тисяч гривень матеріальної шкоди підприємству. Однак спрацювала сигналізація, тож зловмисника затримав наряд поліції охорони. Окрім кабелю, ми вилучили канцелярський ніж, за допомогою якого правопорушник демонтував кабель».

Зловмиснику повідомлено про підозру у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва