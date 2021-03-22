У столиці дільничні офіцери поліції викрили молодика у зберіганні наркотичних речовин

Вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень та розпочали досудове розслідування. Порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Під час відпрацювання зони обслуговування до дільничних офіцерів поліції надійшла інформація про те, що один із студентів столичного вишу зберігає в кімнаті наркотичні речовини. У ході перевірки повідомлення правоохоронці встановили місце знаходження молодика та викликали слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції для документування події.

За місцем мешкання правопорушника поліцейські провели огляд та виявили пакетики із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та предмети для куріння наркотиків. Працівники поліції все вилучили та відправили на проведення відповідної експертизи, а 18-річного киянина доставили до районного управління поліції.

За даним фактом дізнавачем Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва