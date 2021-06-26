У столиці дільничні затримали чоловіка, який наніс поранення знайомому

У ході бійки зловмисник декілька разів вдарив товариша гострим предметом та втік. Працівники поліції впродовж години розшукали чоловіка, а слідчі повідомили про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Братиславська чоловік отримав тілесні ушкодження. На місце події для документування злочину негайно прибули слідчо-оперативна група районного управління.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, за отриманими прикметами дільничні офіцери поліції упізнали та впродовж години затримали місцевого мешканця, 1972 року народження:

«Ми з’ясували, що на вулиці під час вживання спиртних напоїв між двома чоловіками виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Далі зловмисник гострим предметом, ймовірно ножем, вдарив опонента декілька разів у груди, після чого втік. У результаті 60-річного потерпілого з проникаючими пораненнями госпіталізовано у медичний заклад, а зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені речові докази направлено на експертизу».

Слідчим Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва