У столиці дільничні затримали чоловіка, який поцупив речі з авто

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Поліцейські переглянули відео з камер спостереження, що зафіксували момент вчинення злочину, та впізнали на ньому раніше судимого місцевого мешканця. Під час затримання правоохоронці вилучили у чоловіка речі потерпілої. Наразі йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 зателефонувала жінка з повідомленням про крадіжку з машини на парковці біля магазину. Для встановлення обставин події до потерпілої виїхали дільничні офіцери поліції, що обслуговують столичний мікрорайон Теремки.

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Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки відділу поліції Голосіївського управління поліції Ігор Сипко, жінка пояснила правоохоронцям, що помітила відсутність речей, коли повернулася до автівки з торгівельного комплексу:

«Під час перегляду відео з камер спостереження, які розташовані на парковці, дільничні впізнали місцевого мешканця та дізналися деталі правопорушення. Чоловік, ймовірно, пристроєм для сканування сигналізації, відкрив автомобіль та викрав звідти сумку з ноутбуком й особисті речі. Ми встановили місцезнаходження раніше судимого за розбій 36-річного чоловіка. При собі він мав викрадене майно потерпілої».

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Голосіївський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва

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