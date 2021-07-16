У столиці дільничні затримали чоловіка, який поцупив речі з авто

Поліцейські переглянули відео з камер спостереження, що зафіксували момент вчинення злочину, та впізнали на ньому раніше судимого місцевого мешканця. Під час затримання правоохоронці вилучили у чоловіка речі потерпілої. Наразі йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 зателефонувала жінка з повідомленням про крадіжку з машини на парковці біля магазину. Для встановлення обставин події до потерпілої виїхали дільничні офіцери поліції, що обслуговують столичний мікрорайон Теремки.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки відділу поліції Голосіївського управління поліції Ігор Сипко, жінка пояснила правоохоронцям, що помітила відсутність речей, коли повернулася до автівки з торгівельного комплексу:

«Під час перегляду відео з камер спостереження, які розташовані на парковці, дільничні впізнали місцевого мешканця та дізналися деталі правопорушення. Чоловік, ймовірно, пристроєм для сканування сигналізації, відкрив автомобіль та викрав звідти сумку з ноутбуком й особисті речі. Ми встановили місцезнаходження раніше судимого за розбій 36-річного чоловіка. При собі він мав викрадене майно потерпілої».

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Голосіївський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва