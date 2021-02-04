У столиці двох чоловіків затримали за розбійний напад на перехожого

Зловмисники під погрозою ножа відібрали у киянина особисті речі та втекли. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Потапова двоє незнайомих, погрожуючи ножем, відібрали куртку та мобільний телефон. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група району, яка належним чином задокументувала злочин.

Правоохоронці опитали заявника, який розповів, що біля одного із під’їздів до нього підбігли двоє невідомих чоловіків і, погрожуючи ножем, відібрали куртку, у кишені якої знаходився мобільний телефон потерпілого.

«Отримавши прикмети нападників та провівши оперативно розшукові заходи, працівники кримінальної поліції через декілька години затримали зловмисників. Ними виявилися уродженці Дніпропетровської та Рівненської областей, 1979 та 1984 років народження. При поверхневій перевірці у чоловіків поліцейські виявили ножі та речі заявника, які вилучили для проведення експертизи», — розповіла слідча Святошинського управління поліції Анастасія Суворова.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва