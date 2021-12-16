У столиці двох іноземців затримали за крадіжку з автомобіля

Порушники розбили скло у транспортному засобі, поцупили звідти сумку та намагалися втекти з місця події. Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території Голосіївського району на вулиці Васильківській оперативники столичного главку поліції помітили двох чоловіків, які заглядали у вікна припаркованих транспортних засобів та підозріло себе поводили. Коли поліцейські наблизились до них, то побачили, що один із невідомих розбив бокове скло в автівці, витягнув сумку з салону та разом зі спільником, який слідкував, аби дії товариша залишились непомітними, почали втікати.

Як повідомив заступник начальника оперативно-пошукового відділу поліції Києва Володимир Мусійчук, поліцейські одразу затримали порушників для з’ясування всіх обставин події та викликали слідчо-оперативну групу:

«Слідчі виявили та вилучили у зловмисників викрадену сумку з документами, грошима та особистими речами власника автівки. Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — раніше не судимі уродженці іншої держави, 1968 та 1977 років народження».

За цим фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб з проникненням до сховища. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Наразі за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У рамках досудового розслідування перевіряється причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці», — додав майор поліції Володимир Мусійчук.

Відділ комунікації поліції Києва