У столиці двох жителів Вінничини затримали за вчинення розбійного нападу

У результаті інциденту медики виявили у потерпілого струс головного мозку. На час слідства правопорушники перебуватимуть під вартою.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянки, що на вулиці Богатирській лежить непритомний чоловік. На вказану адресу негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та швидка медична допомога.

Поліцейські побачили на зупинці громадського транспорту чоловіка. Він розповів, що ззаду підійшли двоє невідомих, вдарили по голові та забрали його рюкзак.

Співробітники поліції посадили потерпілого у автомобіль та поїхали перевіряти найближчі вулиці та двори. Неподалік правоохоронці помітили двох чоловіків, схожих за описом. Коли підозрювані помітили патрульний автомобіль, одразу викинули наплічник та ключі у сніг, а телефон з посвідченням особи побитого залишили у кишені.

Обох злодіїв правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 30-річний та 39-річний мешканці Вінниччини. Під час поверхневого огляду у злодіїв виявили телефон та документи потерпілого.

За процесуального керівництва київської місцевої прокуратури №5, слідчі повідомили про підозру обом зловмисникам у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Оболонський суд столиці фігурантам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва