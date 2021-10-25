У столиці ґвалтівника засуджено до 7, 5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному уродженцю м. Єреван, який вчинив зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи, перебуваючи на вулиці Машинобудівній, що у Солом’янському районі міста Києва, силоміць відвів потерпілу у безлюдне місце, де зґвалтував.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаного злочину.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура